Concacaf dio el visto bueno para la Liga Norteamericana ¡sin clubes centroamericanos!

La planificación de realizar una Liga Norteamericana con el visto bueno por parte de la FIFA ,Concacaf, MLS y de la Femexfut, se encuentra muy adelantado, pero sin la participación de equipos centroamericanos.

Tan solo faltarían cumplir algunos etapas y detalles para finiquitar, y poder hacer oficial este proyecto llamado Liga Norteamericana que a su vez a tenido la aprobación en primera instancia de la FIFA ,Concacaf, MLS y de la Femexfut para su realización. Con el objetivo de poder fusionar por completo las ligas y jugar un torneo largo, y que cada liga aparte tenga su competencia local.

La idea principal para este compentecia es ir agregando el número de equipos necesarios para que puedan participar de manera completa los de la MLS y de la Liga MX, a partir del segundo semestre del 2021 o a más tardar en el 2022. Con los derechos de televisión sería el gran atractivo de esta Liga Norteamericana para hacer negocios en conjunto para el mercado mexicano y estadonidense.

Sin equipos de Centroamérica

Se han levantado varias polémicas y disgustos debido a que este torneo impulsado por una de las organizaciones como la Concacaf, no tomó en cuento a ningún equipo de Centroamérica para formar parte de este campeonato para enfrentar también a los clubes mexicanos y de Estados Unidos.

Para esta Liga Norteamericana se tiene planificado un torneo con equipos de cada país jugando un torneo oficial con encuentros de ida y vuelta. Contará con un reglamento establecido, además de un premio económico para el equipo que resulte campeón de este torneo.

Sobre la no participación de equipos de Centroamérica no se han dado más detalles, solo que a primera instancia y con todos estos detalles con el visto bueno de las organizaciones relacionadas más importantes parece un hecho, que los clubes centroamericanos no estarán presentes.