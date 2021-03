El PSG de Keylor Navas deberá enfrentar al Bayern Munich en cuartos

Se sortearon los cuartos de final de la Champions League y el PSG de Keylor Navas volverá a enfrentar al Bayern Munich.

Luego de verse las caras en la particular final de la Champions League pasada, el PSG y el Bayern Munich se volverán a enfrentar por la competición europea. El sorteo dio que el equipo de Keylor Navas tenga que cruzarse a los bávaros, campeones actuales, por los cuartos de final. El ganador de este duelo será el principal candidato a quedarse con esta copa, ya que, son los dos mejores clubes que llegan a esta instancia sin haber pasado un mal momento en sus respectivas zonas.

Los parisinos dejaron afuera en octavos al Barcelona con una goleada de visitante en la ida y con un empate en la vuelta, en el que Keylor Navas se hizo figura tras atajarle un penal a Lionel Messi. Pese a que en la Ligue 1 no pueden mantener este nivel, apuestan a no sufrir sobresaltos en la Champions.

Bayern Munich es el vigente campeón tanto de esta copa como del Mundial de Clubes y es el líder de la Bundesliga. En la fase anterior, los alemanes dejaron afuera a la Lazio de Italia con una goleada por 4-1 de visitante en la ida y un triunfo por 2-1 en la vuelta. Son los candidatos a quedarse con el titulo.

Será una interesante revacha, luego de que los bávaros se quedaran con la final de la edición anterior por 1-0 con gol de Kingsley Coman. Una de las Champions más particulares, ya que, desde los cuartos se jugaron a partido único y en campo neutral debido a la pandemia que tenían en vilo a toda Europa.

¿Cómo quedaron los demás cruces?

Se sortearon también los otros partidos de cuartos y así quedaron los cruces: Manchester City vs Borussia Dortmund, Porto vs Chelsea y Real Madrid vs Liverpool. Este último también será una revancha de una final cercana, en este caso la de la edición 2018 cuando los Merengues ganaron 3-1 con ayuda de un flojo Loris Karius.