Boniek García: "Fabián Coito tiene las cosas bien claras"

El mediocampista del Houston Dynamo, Boniek García, respaldó el trabajo de Fabián Coito al mando de la Selección Nacional de Honduras.

En una entrevista exclusiva para Fútbol Centroamérica, Oscar Boniek García charló largo y tendido sobre distintos temas relacionados al fútbol. El mundialista con Honduras en Brasil 2014 tocó temas de su futuro, la Selección, compañeros, y por supuesto Fabián Coito, para quien elogios y expresó un buen concepto.

El mediocampista del Houston Dynamo se mostró optimista de cara a lo que viene, y aseguró que se siente con el vigor para formar parte del proceso rumbo a Qatar 2022. "A conciencia, me siento bien físicamente. He trabajado fuerte con mi equipo a pesar de que me lesioné casi una semana del aductor y eso me costó la titularidad, pero físicamente me siento bien y con ganas de seguir trabajando", empezó diciendo.

"Quiero seguir creciendo como jugador, y tener por ahí la posibilidad de estar otra vez en la selección. Te soy sincero, lo veo difícil con la calidad de jugadores jóvenes que hoy veo, pero vamos a trabajar para que el jugador joven se esmere más y no venga un veterano a quitarle el puesto", agregó.

Sumado a eso, el "Presidente" respaldó el proceso del uruguayo Fabián Coito, a pesar de las críticas recibidas luego de empatar ante Nicaragua y perder contra Guatemala: "El profe Coito tiene las cosas muy claras, tiene una dinámica bastante buena que me gustó. A el le gusta estar hablando mucho con el jugador, dándole instrucciones, y por ahí el partido contra Guatemala fue más para darle continuidad a la sub 23 y darle un tiempo de juego a ellos"; concluyó.