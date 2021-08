Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica: resultados y tabla de posiciones tras fecha 2

Entérate de cómo quedó la tabla de posiciones del Apertura 2021 de Costa Rica luego de la primera jornada.

El Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica cerró hoy su segunda fecha. A lo largo de todo el fin de semana se suscitaron seis duelos con resultados repartidos: tres victorias, tres empates y un promedio mayor de goles. Algunos equipos confirmaron su buen presente y otros ratificaron la necesidad de un cambio de rumbo. Por eso, a continuación, en FCA haremos un repaso de la jornada 2, cerrando con la tabla de posiciones.

Viernes 30 de julio

Saprissa vs. Pérez Zeledón: los morados exhibieron nuevamente un buen funcionamiento, sobre todo en el segundo tiempo, el cual Jimmy Marín coronó con un doblete: anotó a los 61' y en el tiempo agregado, acumulando 3 dianas. El gol restante lo marcó David Ramírez Ruíz (74').

Sábado 31 de julio

Cartaginés vs. Guanacasteca: los recién ascendidos sumaron otro empate. Golpearon primero -Córdoba( 24')- hiriédole el orgullo a los brumosos, que anotaron mediante Araya (34'). Luego sufrieron sobre el final los constantes embates del local debido a la expulsión de Condega, pero pudieron llevarse un punto esforzado a casa.

Santos de Guápiles vs. Grecia: los santistas habían sido goleados por el Saprissa y lograron levantar cabeza ante unos helénicos que venían victoriosos. Los visitates crearon jugadas de peligro, pero Ruiz apagó los incendios. Finalmente, Santos aprovechó el error del otro arquero, Monreal, mediante Bennett (70') y sumó de a tres.

Alajuelense vs. Sporting San José: otra vez errores defensivos en un juego que dejó más dudas que certezas para los manudos. Hernández anotó (24'), los albinegros respondieron con el cabezazo de Castillo (30') y los locales volieron a adelantarse gracias a Venegas (34'). En el complemento, Miller (55') y Fenner (57') casi les ganan el partido, hasta que Venegas volvió a marcar cuando el partido se acababa.

Domingo 1 de agosto

Guadalupe vs. San Carlos: mientras que los visitantes venían de caer ante el Alajuelense, los guadalupeños llegaban de ganarle al Herediano. Y en medio de un encuentro por demás igualado, parecía que aquello iba a suceder otra vez cuando Quirós marcó el 1-0 (36'), pero Sosa aguó la fiesta en el segundo tiempo (36').

Jicaral vs. Herediano: los de Patiño no logran recuperarse, mientras que Jicaral sumó su primer triunfo. Las dianas de Bennette (50') y Ruiz (75') no alcanzaron ante los locales, que siempre estuvieron abajo en el marcador y remontaron con un doblete de Marsh (70' y 90') y el tanto de Esquivel (82').

Apertura 2021: la tabla de posiciones