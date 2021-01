Guatemala presentará novedades en su alineación contra Puerto Rico

El combinado de Guatemala tendrá su primer partido amistoso del año contra Puerto Rico.

La Selección de Guatemala realizó hoy su último entreno para cerrar su preparación de cara al partido amistoso de mañana contra su similar de Puerto Rico, el cual será su primer juego del 2021 y todo parece indicar que es el último previo a afrontar la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 que iniciará en la Fecha FIFA de marzo.

Los chapines trabajaron en el estadio Doroteo Guamuch Flores, sede del compromiso de mañana, en donde el técnico Amarini Villatoro aprovechó para definir los últimos detalles en su alineación, según se dejó observar habrá algunas caras nuevas, entre ellos debutantes, que tendrán su primera oportunidad de defender los colores nacionales.

Dos de los debutantes serán defensas, el primero es Oscar Castellanos, que actualmente milita para Xelajú MC, anteriormente militó para Mixco y Antigua. El otro es Sixto Betancourt, que es recordado por haber sido parte de la Selección de Guatemala Sub-20 que participó en la Copa del Mundo Sub-20 de Colombia 2011, a pesar de eso no había jugado en el equipo mayor.

El último debutante en el once iniciar será Nicholas Rittmeyer, el volante ofensivo es uno de los futbolistas no nacidos en Guatemala que fue nacionalizado, en estadounidense milita para el Charleston Battery del país norteamericano, a pesar de haber sido convocado en noviembre ante Honduras no fue elegido para jugar.

Además, de los tres futbolistas antes mencionados, también destacará el de Kevin Moscoso que será el portero titular, así como Christopher Ramírez que por primera vez será titular con la Azul y Blanco, así como Darwin Lom que nuevamente será el hombre de confianza en la delantera y el que buscará los goles.