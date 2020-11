Kendall Waston dejará el FC Cincinatti a final de temporada

Tras 7 años jugando en la Major League Soccer, Kendall Waston no continuará el FC Cincinnati.

La última temporada de Kendall Waston fue una de las más destacadas de su carrera. El jugador fue elegido reiteradas veces para integrar el equipo de la semana en la Major League Soccer y su nivel parecía no tener techo. Su paso por esta liga siempre fue importante, pero este año tuvo su nivel más sobresaliente.

Pese a todo esto, su estadía en el FC Cincinnati parece que llegará a su final en las próximas semanas. Todo indica que el defensor costarricense no continuará en el equipo estadounidense cuando jueguen su último partido en esta temporada, ya que no clasificaron a los play offs. Su contrato finaliza en diciembre y no le renovarán. Se irá tras dos años defendiendo la camisa de los oranges.

Esta información no salió de un medio, sino que lo terminó adelante su compatriota de la plantilla. Allan Cruz publicó un mensaje en donde se despide de su compañero tico y le desea lo mejor en un futuro. En el mismo se ve una foto de ambos abrazándose en un gol de su equipo de Estados Unidos.

"Mi hermano la lucha continua aunque sea en rumbos distintos, estos dos años fueron de mucho aprendizaje, hubieron tiempos buenos y otros no tan buenos. La vida te presenta un nuevo comienzo con nuevos retos y ambos sabemos que lo mejor está por venir que Dios te acompañe adonde vayas animal", publicó el mediocampista sobre la ida de Kendall Waston.

La gran incógnita es dónde jugará el defensor costarricense. Hace siete años que se destaca en la MLS y es el costarricense con el salario más alto de esa liga. Todavía no se confirmó si continuará en el país norteamericano o cambiará de rumbo. Por el momento, no hay ninguna oferta o propuesta oficial que indique cuál será el futuro del reciente convocado para la Tricolor.