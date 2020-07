Kendall Waston evidenció el racismo que hay en Estados Unidos con dos anécdotas

Una de las problemáticas sociales que más latente está en los Estados Unidos es el racismo. Episodios de esta índole sobran en la historia de la nación norteamericana, y los casos persisten hasta el día de hoy. Con épocas más duras que otras, lo cierto es que la discriminación ha estado siempre a la orden del día (como también en muchas otras partes del mundo).

Kendall Waston, futbolista tico que se desempeña en el FC Cincinnati de la MLS, relató en primera persona lo que observa respecto a la violencia que se ejerce contra los negros y/o latinos. "Muchas personas pueden decir 'Ay, que sensible', pero no están en los pies de uno para entender que se siente", apuntó primeramente en diálogo con ESPN Costa Rica.

Kendall Waston en Cincinnati (Foto: Getty)

Tras ello, contó algo que le ha ocurrido en algún punto de los seis años que lleva viviendo en suelo estadounidense: "Una vez me tuvieron que parar en la autopista porque pensaron que mi placa coincidía con algún sospechoso. Escucharon mi acento, y en eso yo empiezo a acordarme de que no puedo moverme, porque no saben quien soy y estoy sintiendo peligro".

.@kwaston88 abre su corazón como pocas veces y revela episodios de racismo que ha vivido durante su paso en Estados Unidos ��https://t.co/HHpPMGsTWR — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) July 21, 2020

Luego, agregó: "Con solo estar sintiendo ese miedo a que le disparen, a que algo malo pase por un mal movimiento de uno, o la simple ignorancia, no está bien". Además, indicó: "Lo he hablado con compañeros, y ellos me dicen 'son conversaciones que desde niños los padres tienen con uno, que hacer en caso de que un policía lo pare'. Fue como un... Wow...".

El tico es parte de una organización compuesta por más de 100 futbolistas llamada "Black Players For Change", la cual busca erradicar todo rastro de racismo y discriminación que atenta no solo contra la MLS o las categorías de ascenso; ni siquiera contra el deporte en si; sino también contra la respectiva comunidad que habita Estados Unidos.