Duro revés para Alajuelense: Jafet Soto le empieza ganando la Gran Final a Guimaraes.

Herediano y Alajuelense tienen casi todo listo para disputar la Gran Final del Torneo Apertura 2024. Como si no hubiera ya suficientes ingredientes con las polémicas que circundan a esta serie, en ella los florenses buscarán alcanzar a la Liga en 30 títulos.

Apenas faltaban definirse algunos detalles importantes de cara a los dos partidos más importantes del año para ambas instituciones, de los cuales se desprenderá además el nuevo campeón del fútbol costarricense. Y pareciera que terminaron aclarándose.

Herediano y Jafet Soto le empiezan ganando a Alajuelense

En los últimos días, Liga Deportiva Alajuelense le solicitó a la UNAFUT adelantar el partido de vuelta de la Gran Final para el miércoles 25 de diciembre, a las 5:00 p.m., cuando estaba previsto que se jugaría entre los días 27 y 29.

A pesar de los esfuerzos de los Rojinegros, no se puede subestimar el peso de la palabra del último clasificado: Herediano. Y el periodista Kevin Jiménez reveló que Jafet Soto programará el juego de ida para el lunes 23 de diciembre a las 8:15 p.m., arruinando el plan de Alexandre Guimaraes.

Según el reglamento, deben pasar 72 horas entre un duelo y el otro, por lo que a Alajuelense no le quedaría otra opción que ceder. A menos que se de un giro impensado en la reunión que sostendrán ambas partes con la UNAFUT. “Alguna de las dos (fechas) cambiará”, comentó Jiménez.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre el partido de vuelta de la Gran Final?

“Costa Rica es un país en su mayoría católico, ¿verdad? No me he visto jugando Viernes Santo, mucho menos jugando el día del nacimiento de nuestro señor Jesucristo. Como creyente que soy, no sé, no me gusta”, arremetió Jafet Soto en rueda de prensa tras eliminar a Saprissa (3-2 global).

Jafet Soto no piensa dar el brazo a torcer: quiere jugar el partido de ida este lunes. (Foto: Sensación Deportiva)

Y sentenció: “Tengo tiempo para planificar, mientras otros tienen compromisos en Villacaletas (en referencia a la boda del futbolista de Alajuelense, Jonathan Moya), nosotros no, porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí”.