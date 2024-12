Batalla campal en el final de Saprissa y Herediano: los jugadores que podrían perderse la Gran Final ante Alajuelense

Vergonzoso lo que se vivió en el final del partido de vuelta entre Deportivo Saprissa y Herediano. Tras el pase de los florenses a la final con el global 3-2, los jugadores de ambos equipos se cruzaron a golpes y terminó todo en una batalla campal que incluyó futbolistas y colaboradores de ambos equipos.

Más allá de la situación, el Team puede terminar sufriendo mucho esto de cara a la Gran Final contra Alajuelense. Jafet Soto podría perder a algunos futbolistas que sean sancionados de oficio por haber participado de estas agresiones que hubo dentro del campo.

¿Cuáles son los jugadores de Herediano que podrían ser sancionados?

El primero y principal es Fernán Faerron, quien fue que comenzó todo al empujar a Esteban Alvarado. El guardameta estaba yendo a cruzar a Mambo Núñez, que le hacía gesto a las gradas, y fue empujado por el defensor. La reacción del portero fue pegarle directamente en el rostro.

Esto no quedó ahí y se siguieron buscando para pelearse. Kendall Waston agarró a Mambo y no podían separarlos a ambos, en el medio también estuvo metido Yeltsin Tejeda, quien a ciencia cierta no se sabe si estaba intentando calmar al defensa morado o buscaba pelear. Los analistas del Tribunal de Disciplina deberán ver cuál fue su papel y si merece sanción.

El otro futbolista que aparece en los videos es Emerson Bravo, quien en un momento se estaba peleando con Waston y mediante a empujones sacaba a los que querían separarlo. Es más, Mambo Núñez era la persona que trataba de controlar a Kendall para que no vaya a buscar al mediocampista.

Posibles sanciones

El tribunal de disciplina decidirá quiénes son los culpables y que jugadores de Herediano serían sancionados. Estos tres son los que se ven en los primeros videos teniendo actitudes comprometedoras. Obviamente, Mambo también será suspendido por las provocaciones que hizo con el partido terminado.