Los 6 legionarios de Honduras que jugarían el Preolímpico

A solo 12 días del comienzo del Preolímpico de Guadalajara ante Haití, Honduras va terminando de formar la lista de convocados para la selección de Sub 23. Debido a que no corresponde un un torneo de FIFA, no será para nada fácil contar con los legionarios que juegan en el exterior y sobre todo con aquellos que son importantes para su equipo.

Debido a eso, en FCA decidimos hacer una lista con los seis futbolistas catrachos que juegan en el exterior y que tienen muchas posibilidades de poder estar presente en la competición. Destacaremos su actualidad y el porcentaje de chances de verlo jugar ante Haití, El Salvador y Canadá, los integrantes del Grupo B de la Ronda Final.