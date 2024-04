Jerry Bengtson no escondió su enojo tras el apagón en el juego de Olimpia vs UPNFM (Video)

Olimpia perdió su tercer partido en los últimos cuatro que ha tenido en el Torneo Clausura 2024, luego de ser superado 1-0 por Lobos UPNFM, aunque en esta ocasión el juego terminó de manera atípica y polémica, tras el apagó en el estadio Emilio Williams a falta de cinco minutos para el pitazo final y que el árbitro decidió terminarlo así.

Esta decisión causó el enfado de los elementos de los leones, siendo Jerry Bengtson uno de los que más protestó, tomando en cuenta que es el capitán y referente del equipo. El delantero pidió que el juego se reanudara o pospusiera, tal como se lo dijo al comisario Xavier Banegas, pero este decidió terminarlo.

La protesta de Jerry Bengtson

“Son nueve minutos. Si fuera un partido normal está bien, pero lo que se está peleando no es cualquier cosa; son nueve minutos de juego”, dijo el delantero de manera airada, como muy pocas veces se le ha visto.

“Nosotros nos vamos a quedar en la cancha, no nos iremos al camerino hasta que venga la luz. Hay mucho en juego, si fuese un partido normal, está bien, pero nos estamos jugando mucho, después van a decir cosas”, agregó.

“Vos sabes lo que se está jugando ahora, que van a decir después. Faltaban cuatro, cuando apagaron la luz fui donde el árbitro, iban a dar cinco más, se está jugando mucho ya que hay muchos equipos que se juegan cosas e incluso nosotros. No sé qué es lo que está pasando, faltan nueve minutos y cualquier cosa puede pasar, si no se juega hoy pues mañana”, concluyó previo a que se decretara el final del compromiso.

El partido de determinó como finalizado tomando en cuenta que el apagón se dio al minuto 85 y el reglamento lo permite por el tiempo en el que se estaba. Estos tres puntos fueron de oro para UPNFM que dio un paso importante para la salvación.

