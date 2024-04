Daniel Meléndez dio una entrevista a Diario Diez, luego que Darixon Vuelto lo acusara de propinarle insultos racistas. El futbolista de Genesis dio detalles de su cruce con el elemento de Real España y así dar la versión de los hechos, que ha causado recibir varias críticas por parte de los aficionados.

¿Qué pasó realmente Daniel?

Ayer estuve escuchando las declaraciones que dio Darixon, pero no, en ningún momento de partido yo le mencioné esa palabra, los dos tuvimos un roce ahí en una jugada, donde a mí me dan el balón, se la paso a mi compañero y él viene por detrás y me pega. Yo le dije ‘ey, qué te pasa’. Él me dijo, levantate güirro culer… güirro hijo de tantas... No te agarré bien me dice, esperate que te agarre bien. Yo le dije, ‘ok, dale’. Pero hasta ahí, no le mencioné esa palabra ni le falté el respeto”.

¿Por qué se calentó Darixon Vuelto con vos?

Es que Darixon anda caliente desde el partido que le ganamos aquí 1-0, porque yo le empecé a decir que no nos iban a ganar y en una jugada él me vino por la espalda y me pegó sin pelota. Yo le pregunté por qué hacía eso. Ahí empezó a decirme cosas y sacarme hasta a mi madre.

Al final del partido en el Olímpico, ¿qué pasó realmente?

El partido terminó y vimos que se estaba armando un relajo, yo fui a defender a mis compañeros y en ningún momento fui a buscar a Darixon, que estaba alegando con otro compañero de él, llegó a buscarme, ahí está la foto, yo estaba alegando con otro compañero de él, Darixon vino hacia a mí y me me pegó un pechugón y me dijo, ‘te voy a matar a pij… güirro hijo de…

Los castigos están a la vuelta de la esquina con la Comisión de Disciplina

Sí, sabemos que es un tema delicado, sabemos que pueden haber sanciones y aquí estoy para aclarar las cosas, que no son así.

Si tuvieras a Darixon enfrente qué harías. ¿Pides disculpas?

Sin en algún momento yo dije malas palabras hacia él, disculparme, que no va a pasar a más, cuando uno está caliente dice cosas de más, pero hasta ahí, nada más.

