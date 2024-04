El delantero hondureño, Anthony Lozano, ha protagonizado titulares tras compartir sus impresiones sobre su presente y futuro en el fútbol español. Así también sobre el próximo encuentro contra el Getafe, equipo dueño de su ficha y que lo cedió al Almería.

Choco expresó su satisfacción por marcar su primer gol en LaLiga con el equipo andaluz. Sin embargo, lamentó que el tanto no haya sido suficiente para asegurar la victoria: “Estoy contento en lo personal por el gol. Hoy me siento bien en el terreno de juego, una pena que el gol no valiese de mucho, ya que finalmente perdimos”.

¿Dónde jugará Anthony Lozano en la temporada 2024/25?

Sobre su futuro, Choco Lozano manifestó su deseo de quedarse en el Almería, donde se ha sentido bien acogido por el vestuario y la afición. Sin embargo, reconoció que lo más probable es que regrese al Getafe al finalizar su préstamo. “Estoy muy agradecido con el Almería por brindarme esta oportunidad. De momento, lo más normal es regresar al Getafe en este verano“, aseguró.

A pesar de la difícil situación del conjunto andaluz en la tabla de clasificación, Lozano destacó la calidad del equipo y el trabajo colectivo. “Tenemos un buen equipo en el que hay una mezcla de jugadores con experiencia en Primera División y grandes jugadores jóvenes”, mencionó el delantero.

En cuanto al próximo enfrentamiento contra el Getafe, Choco anticipó un partido duro y disputado. Reconoció la importancia de la labor táctica de su entrenador, Pepe Mel, quien busca conocer a fondo al rival para plantear la estrategia adecuada.

“Esperamos un partido como siempre acostumbra el Getafe, sin dar un balón por perdido. Bordalás es un gran entrenador que analiza muy bien las situaciones. Pepe Mel habla conmigo y me pregunta cosas específicas del Getafe”, explicó Lozano.

¿Cuándo enfrentará Anthony Lozano a su ex equipo, Getafe?

El delantero de la Selección de Honduras jugará para Almería contra Getafe este sábado, 27 de abril, a las 08:15 AM (Horario de Centroamérica) en el Power Horse Stadium. Actualmente, el equipo de Lozano se encuentra último y está a 16 puntos del último en salvarse.

