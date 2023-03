Este miércoles, en horas de la mañana, la Selección de Panamá disputó su primer partido en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. La novena centroamericana se midió al elenco local, China Taipéi y logró imponerse de forma contundente con un 12-5. Además, obtuvo su primera victoria en un campeonato de esta magnitud, en su historia.

Luego de haber participado en dos ediciones (2006 y 2009), los Canaleros conocieron el triunfo tras cinco derrotas consecutivas. Al igual, rompieron otra racha negativa de 30 episodios sin meter una carrera, después de que, en el cuarto episodio, los panameños tomaran la ventaja y no la dejaran ir por el resto del compromiso.

Cabe mencionar que Panamá estuvo cerca de ganar por abultamiento de carreras, sin embargo, los anfitriones no lo permitieron al anotar dos carreras en la parte baja del séptimo. No obstante, esto no quitó que los comandados por Luis Ortiz tuvieran un juego casi perfecto al conectar 14 imparables.

Entre los más destacados, figuraron Allen Córdoba, Jonathan Araúz, Luis Castillo, Christian Bethancourt, Erasmo Caballero, José Caballero, Rubén Tejada y Jahdiel Santamaría. De hecho, el entrenador istmeño, resaltó el trabajo inicial del último mencionado, “Fue un buen partido, el partido de entrada estaba complicado, no pudimos anotar. El batazo de Santamaría con dos hombres en base nos dio un momento y eso ayudó mucho“, dijo.

“Conseguimos de 12 a 13 imparables y eso fue importante, la parte de abajo, como le dije a Santamaría antes del juego, te voy a poner abajo para que me traigas arriba, como un primer bate, que siempre me gusta hacer, porque es un muchacho que corre y tiene poder“, agregó el coach.

Ahora la novena panameña tendrá que enfrentarse a Países Bajos, que viene de vencer a Cuba por 4-2. El encuentro se disputará este mismo miércoles a las 11:00 p.m. (hora de Panamá).