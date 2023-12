Faltan días para que culmine el 2023 y con ello, comenzaría el mercado de fichajes de Europa. Mismo destino al cual se le ha vinculado a Adalberto Carrasquilla desde su gran participación y Balón de Oro en la Copa Oro. Sin embargo, el futbolista todavía se ha mantenido en el Houston Dynamo, aunque esa posibilidad de verlo en el Viejo Continente permanece viva.

Cabe destacar que el precio de Carrasquilla en el mercado, gracias a su año, se disparó en un 50% con respecto a lo que valía en agosto. Según la última actualización que brindó Transfermarkt, sitio especializado en la ficha de cada jugador, el panameño costaría alrededor de 4.5 millones de euros, posicionándose como el canalero mejor valorado.

Ahora, el talentoso volante, estaría evaluando su futuro de cara al próximo año, el cual todavía no tiene un rumbo fijo. En una conversación en el podcast Oli Meza, Coco tocó varios temas y habló sobre el mercado de fichajes, aclarando cuáles son sus planes para el 2024, tomando en cuenta que todavía tiene contrato vigente en Houston.

¿Qué dijo Adalberto Carrasquilla sobre su futuro?

“Yo ahora tengo contrato en el 2024 y con opción al 2025. Yo desde que llegué a Houston, ellos sabían que me quería mantener en Europa. Desde el principio les dije que si existía una posibilidad, me lo dejaran saber y no me cerraran las puertas, ellos lo saben. Ahora todo es diferente, se habla de salir a Europa, a mí me gustaría por reto personal, pero hay otras cosas importantes”, expresó Carrasquilla.

“Houston tiene mi pase, al final ellos deciden hasta que yo cumpla mi contrato, pero ellos ya saben cuál es mi intención y están dispuestos a dejarme ir. Ahora depende de los clubes que tengan el interés y que paguen lo que Houston acepte”, agregó el centrocampista en sus declaraciones.

Por otra parte, es importante apuntar que el Houston Dynamo no vuelve a disputar un partido de competiciones oficiales hasta abril, por lo que Adalberto Carrasquilla llegaría, con pocos compromisos, a las semifinales de la Liga de Naciones, en las que la Selección de Panamá se enfrentará a México, el próximo 21 de abril.

¿Cómo le fue a Adalberto Carrasquilla este año en el Houston Dynamo?

En este 2023, Adalberto Carrasquilla se consolidó como una pieza fundamental del Houston Dynamo. Disputó 34 encuentros con el equipo, entre MLS y US Open Cup, y anotó 4 goles. Su desempeño lo catapultó, en reiteradas ocasiones, como una de las figuras del onceno de Texas, donde también se coronó campeón de la US Open Cup.