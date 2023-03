Llegó el día en el que la Selección de Panamá se medirá a Argentina en su amistoso celebrando la conquista del Mundial de Qatar. Los elencos saldrán esta noche, al terreno del Estadio Monumental para afrontar un partido que, pese a ser de exhibición, estará bajo la mira de millones de fanáticos del fútbol.

Por supuesto que Lionel Scaloni llevó a su mejor convocatoria de cara a este encuentro, incluyendo a Rodrigo De Paul, quien se convirtió en uno de los centrocampistas más fundamentales de La Albiceleste. De hecho, el volante logró dar sus declaraciones previas al partido, donde aseguró que tiene un valor agregado y que, incluso, estaba ansioso.

“Nos van a exigir por los títulos que ganamos y tenemos que darles el ejemplo a los más chicos de que no nos conformamos y vamos por más. La Copa del Mundo no la saca nadie, pero empieza otra etapa para preparar la Copa América y las Eliminatorias”, inició, refiriéndose a lo que significa ser campeón del mundo y las exigencias que vendrán, como consecuencia de ello.

Sin embargo, pese a haber jugado en los mejores escenarios de Qatar y, además, vencer a todos los rivales que tuvieron en frente (a excepción de Arabia Saudita), cree que el Monumental será un escenario que levantará los nervios de más de uno de sus compañeros.

“Ojalá podamos tomar dimensión de lo que va a ser el Monumental. No sé si estamos capacitados para dimensionar todo eso. Estoy un poco ansioso. No es un partido con tanta relevancia, pero le doy mucho más valor que a otros o al menos eso es lo que me genera. Voy a intentar disfrutar desde temprano y también trasladárselo a la gente”, afirmó, en cuanto al duelo contra los canaleros.