Ricardo Phillips regresó a la Liga Panameña de Fútbol, luego de que culminara su contrato con el 9 de Octubre FC de Ecuador. El volante volvió a Potros del Este, equipo dueño de su ficha y ya ha visto minutos en este inicio del Torneo Apertura 2023. Sin embargo, es posible que salga del país, una vez más, en los próximos días.

Phillips, a su temprana edad, se ha caracterizado por ser uno de los panameños que se ha mantenido en el exterior. En el 2019, el extremo fichó por el DAC Dunajska de Eslovaquia, donde compartió vestuario con otros canaleros. Posterior a ello, se marchó cedido al Michalovce del mismo campeonato y su aventura más reciente se dio en Ecuador.

No obstante, ahora el futbolista está defendiendo los colores de Potros del Este, aunque se informa que existe un interés de dos países distintos por llevarse al atacante. Se habla de que el Celaya de México sería uno de ellos y que hay otra opción que lo colocaría en el Viejo Continente, Europa.

“El Celaya de México sigue al delantero panameño Ricardo Phillips III. Otra opción sobre la mesa es de Finlandia. Se analiza la mejor salida para talentoso futbolista. Se están ultimando los detalles para acometer el caso. Cuestión de decisiones“, manifestó el periodista, José Miguel Domínguez, en sus redes sociales.

Cabe destacar que no es la primera vez en la que Celaya mira hacia Panamá en busca de jóvenes talentos. En su momento, también pretendió a Newton Williams, quien decidió no fichar por el cuadro mexicano. Sin embargo, es probable que pronto veamos a un panameño militando en dicha institución, pero todavía no se debe descartar el destino en Finlandia.