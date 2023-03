La Selección de Fútbol de Panamá mantendrá dos duelos más que importantes en el cierre de marzo. Por un lado, enfrentará a Costa Rica por la jornada decisiva de la Liga de Naciones de Concacaf, con la clasificación al Final Four en juego; por el otro, disputará un amistoso ni más ni menos que ante Argentina, la vigente campeona del mundo.

El choque ante la albiceleste tomará lugar el jueves 23 de marzo en el imponente Estadio Monumental. Lionel Scaloni, director técnico del combinado sudamericano, dispondrá de todos los que levantaron la copa en Qatar el 18 de diciembre, así como también de otros elementos que se desempeñan en Europa. Con relación al juego, que supondrá una verdadera fiesta para el pueblo argentino, brindó una conferencia de prensa este martes por la tarde.

“El partido se encara de la misma forma que encaramos el último con Francia. La camiseta argentina no permite que no des el máximo, eso es claro“, expresó de manera contundente el timonel nacido en la provincia de Santa Fe. “El festejo está bueno, pero en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo. Intentar que sea de la manera más natural posible. Somos campeones del mundo, pero no por eso tenemos derecho a hacer lo que queramos“, añadió.

Siguiendo esa misma línea, aseveró que deben “competir todos los partidos, más allá de quién sea el rival. Dar el máximo. Honrar lo que es jugar con esta camiseta“. Además, adelantó que “en principio van a jugar los que estuvieron en el Mundial. No sé si la final, pero veremos. Es lógico que la gente quiera verlos“.

Finalmente, tras avisar que procurarán “llegar a tiempo, tomamos todos los recaudos” y que la meta ahora pasa por “que sigan en este nivel“, concluyó: “La selección argentina amerita seguir y hoy nos va a costar más que nunca. Si antes ameritaba ganarle a Argentina, hoy más. Será mucho más difícil. Conseguimos el título pero la idea es seguir compitiendo“.