El dardo de Kendall Waston a Manfred Ugalde: "Nunca le diré que no a la Selección"

La Selección Nacional de Costa Rica continúa este martes su preparación de cara a los juegos contra Martinica y Panamá por la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-23. En total, fueron convocados 26 futbolistas: destacan ausencias importantes, regresos y caras nuevas. Pero si hay algo que se mantiene es la decisión de Manfred Ugalde no representar al país.

El delantero del Twente renunció a la Tricolor mientras Luis Fernando Suárez siguiera al mando a raíz de las declaraciones que brindó el colombiano en septiembre de 2021. "Nunca esperé ser expuesto de esa manera. Fue un duro golpe. Por primera vez escuché a un técnico descalificar de esa forma a un futbolista, lamentablemente me tocó a mí", externó Ugalde.

Desde entonces, el formado en Saprissa no ha regresado a La Sele. Si bien actualmente está lesionado, el ariete de 20 años tranquilamente podría haber sido llamado por el buen nivel que ha estado mostrando en la Eredivisie de los Países Bajos. El tema, por supuesto, no es ajeno al plantel. Y el experimentado zaguero Kendall Waston se refirió al mismo ante la prensa.

Kendall Waston y su dardo a Manfred Ugalde

"Fue una decisión de él (Ugalde) y después el profesor tiene su manera de responder a esas afirmaciones. Como jugador no me toca más que decirte que, a nivel personal, yo jamás le diré que no a la Selección", le dijo Waston a CRhoy. En las últimas horas Hernán Medford también se pronunció al respecto, llamando a ambas partes a dejar de lado el orgullo "por el bien del país".

El zaguero del Saprissa, además, contó cómo continúa el ciclo de Suárez: "La propuesta del profe y el cuerpo técnico es clara, ser ofensivos. Estamos desde ayer arracando con nuevas ideas y seguir pues reforzando esas fortalezas desde atrás. Ahorita estamos pensando en la Liga de Naciones, pero claro que es un proceso para el siguiente Mundial, queremos que cada día se acumule trabajo, entre más automatizadas las cosas, habrá mayor fluidez de juego".