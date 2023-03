Estamos a poco más de una semana (ocho días), para que se reanuden los partidos de la Liga de Naciones de Concacaf y la Selección de Panamá ya tiene a sus elegidos para disputar el compromiso frente a Costa Rica. Los de Thomas Christiansen están obligados a sacar un resultado positivo para avanzar a la ronda de los cuatro mejores equipos.

A vísperas del importante partido, el entrenador danés dio a conocer a la lista de convocados que buscarán el pase a la fase final. Sin embargo, se reveló que no estaría presente el capitán de La Roja, Aníbal Godoy, quien es uno de los fijos en los llamados del director técnico europeo.

¿Por qué Aníbal Godoy no estará en la Liga de Naciones?

Aníbal Godoy no fue convocado para la Liga de Naciones, debido a que no logró recuperarse de una lesión en su hombro. El centrocampista canalero sufrió un golpe con el Nashville SC y no está al cien por ciento para defender los colores de la selección nacional, por lo que Christiansen contará con una sensible baja ante Costa Rica.

Aun cuando significa una ausencia importante, el entrenador europeo todavía tiene nombres importantes para suplirlo, como los de Abdiel Ayarza, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla o una de las recientes novedades de La Roja, Jovany Welch, joven centrocampista que milita en Portugal.

Por su parte, el propio Carrasquilla habló sobre la indisponibilidad de Godoy, expresando que, “tenemos jugadores de buena calidad. Obviamente nos hará falta Godoy, pero él confía mucho en el jugador que lo pueda reemplazar, tenemos variedad para asumir el reto“, dijo el volante.