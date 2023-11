La graciosa anécdota que reveló Fidel Escobar después de su gol vs. Alajuelense

El pasado sábado, la Primera División de Costa Rica se volvió a paralizar con el Clásico Nacional. Deportivo Saprissa recibía a Alajuelense en la jornada 18 de la Liga Promerica y lograron vencerlos con un único tanto de Fidel Escobar, quien se robó todos los reflectores del enfrentamiento.

Marchaban más de 30 minutos de partido y ninguno de los dos había logrado hacerse daño. Sin embargo, en una escapada hacia el ataque, Escobar recorrió varios metros con el balón, quitándose rivales del camino, hasta que sacó un remate de zurda y convirtió un golazo que quedará enmarcado en la historia de los clásicos costarricenses.

De esta forma, Deportivo Saprissa se llevaría la victoria por la diferencia mínima sobre su acérrimo rival. Además, el defensor panameño se estrenó como goleador en la institución Morada y al finalizar el compromiso, el futbolista habló sobre ello, revelando una curiosa anécdota.

“Muy feliz de anotar mi primer gol con Saprissa. Todavía no me lo creo, tengo que verlo en los videos. Siempre me han vacilado (sus compañeros) qué cuándo hacía mi primer gol con Saprissa, vi el momento, la ocasión, y la aproveché. Es el mejor gol hasta el momento”, expresó Escobar.

Cabe destacar que Fidel Escobar se ha caracterizado por tener un buen remate, a pesar de ser defensor. De hecho, ya ha marcado algunos (3) goles con la Selección de Panamá y en sus declaraciones, también se refirió a esa capacidad: “Esa parte siempre la he tenido (disparos a larga distancia), uno la va mejorando en los clubes y lo he mejorado acá en Saprissa”.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Saprissa?

El Monstruo Morado volverá a jugar en la Liga Promerica, el próximo 9 de noviembre en la jornada 19 del Apertura 2023 y se medirá a Liberia en condición de visitante.

¿Cómo fue el gol de Fidel Escobar?