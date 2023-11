La noche del pasado sábado se tornó especialmente significativa para el talentoso volante Michael Barrantes. Ya que el experimentado jugador tuvo la oportunidad de regresar al Estadio Ricardo Saprissa, esta vez vistiendo la camiseta de Alajuelense, y fue recibido con una cálida acogida por parte de los aficionados presentes en el estadio. Por este motivo también dejó un mensaje tras el encuentro.

Recordemos que Saprissa y Alajuelense se enfrentaron en un emocionante encuentro, una vez más protagonizando el clásico costarricense. Este enfrentamiento, correspondiente a la fecha 18 del Torneo Apertura 2023 de la Liga Promerica, concluyó con una victoria para el equipo ‘Morado’ por 1-0, gracias a un espectacular gol de Fidel Escobar a los 39 minutos. Con este resultado, Saprissa se mantiene firme en el liderato del campeonato, acumulando un total de 43 puntos.

Antes del inicio del partido, cuando el nombre de Michael Barrantes resonó a través de los altavoces, los aplausos resonaron en el estadio, señalando la admiración de los seguidores. Sin embargo, la ovación más destacada se produjo cuando, en el minuto 70, Barrantes dejó el terreno de juego para ceder su puesto al hondureño Alexander López. En ese momento, la ferviente afición morada manifestó su reconocimiento con un sonoro gesto de respaldo al jugador costarricense.

¿Qué dijo Michael Barrantes sobre la afición del Saprissa?

“Me siento super halagado, muy agradecido con toda la afición por todas las muestras de cariño, fue un momento único no solo para mí si no para mi esposa que estuvo acá presente, ella está y vive a la par mía las batallas buenas y malas“, compartió Michael Barrantes.

“Estoy contento acá en Alajuelense, me debo a esta institución, espero seguir haciendo las cosas bien, aportando mi granito de arena y la verdad espero poder retirarme acá. Soy yo el que quiero retirarme del fútbol, no que el fútbol me retire, quiero seguir disfrutando más y seguir recibiendo esas muestras de cariño“, aseveró Barrantes.

“Alajuelense me ha abierto las puertas, he recibido mucho cariño, la afición me lo ha brindad, me lo ha externado, para mí ha sido una semana única, una semana en donde salí aplaudido del Morera Soto y unos días después salgo aplaudido del Ricardo Saprissa, eso me halaga“, sentenció Michael Barrantes.

Próxima jornada para la Alajuelense

Alajuelense recibirá en casa a Municipal Grecia. En la tabla de posiciones, los Morados se mantienen en lo más alto con un total de 43 puntos, consolidando su liderazgo en el torneo. Mientras tanto, el equipo visitante ha acumulado 39 unidades y se ubica en la segunda posición, manteniendo la presión sobre el líder en la búsqueda del título.