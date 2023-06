Motagua fijó su búsqueda de un atacante para el Apertura 2023 en Panamá, primero con el intento de contratar a Ronaldo Córdoba —que terminó rechazando la oferta— y luego con el ya cerrado, fichaje de Tomás Rodríguez, proveniente del Sporting San Miguelito.

Tanto en Panamá, como en Honduras, distintos medios adelantaron la llegada de Rodríguez a las filas de El Ciclón e incluso, se ha asegurado que solo sería cuestión de tiempo para que pose con la indumentaria del club. Siendo una de las novedades en la ofensiva del equipo, junto a Yeison Mejía.

Sin embargo, la contratación del delantero panameño de 24 años ha generado algunas dudas en la afición del Águila. Esto, debido a que no han tenido la oportunidad de ver las cualidades de Tomás y sus números, muestran 17 goles en más de 100 partidos disputados en su carrera, cifra que no convenció a ciertos fanáticos.

No obstante, por más que su cuota goleadora no sea alta, el joven atacante canalero ha mostrado que su característica principal es la conducción de balón, jugando como mediapunta o extremo en cualquiera de los dos costados. Y aun cuando su labor primaria dentro del esquema de Sporting no es anotar, logró marcar 5 tantos en el pasado Apertura 2022 de Panamá.

Así juega Tomás Rodríguez