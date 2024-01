Lo que parecía un simple rumor, fue tomando fuerzas con el transcurrir de los días. Distintas fuentes indicaban que Al Ittihad de Arabia Saudita, tendría en sus planes realizar una gira en Centroamérica para enfrentar a clubes de Panamá y Costa Rica. En específico, al actual subcampeón canalero, el Tauro FC y al campeón tico, Deportivo Saprissa. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo que no les permitirá jugar.

El reconocido periodista, Kristian Mora, días atrás, reveló una noticia que causó impacto en el fútbol panameño y es que confirmaba que, el equipo en el que milita el delantero de talla mundial, Karim Benzema, se mediría al conjunto Albinegro en un amistoso previo al inicio de la nueva temporada. Duelo que se jugaría en tierras panameñas y que, sin duda, marcaría un atractivo gigante en el país istmeño.

“El equipo saudí Al Ittihad que dirige Marcelo Gallardo y donde juega Karim Benzema, estaría cerca de cerrar una gira por 2 países centroamericanos. Uno sería Panamá para jugar contra el Tauro FC y hay posibilidad de negociación para uno o dos partidos en Costa Rica. Sería para la última semana de enero o primera de febrero”, manifestó el comunicador.

¿Se cancelará el amistoso entre Al Ittihad y Tauro?

No obstante, la planificación del choque entre Al Ittihad y Tauro parece que se verá obligado a posponerse por falta de recintos adecuados para albergarlo. Esto, debido a que el Estadio Rommel Fernández no está apto para utilizarse por su actual etapa de remodelación. Por lo que ya se evalúa que el compromiso cambie de fecha.

“Se pospone por ahora gira del Al Ittihad por Centroamérica. La primera condición era jugar en Panamá, y no hay estadio. El Rommel en remodelaciones, los restantes no se acercan ni a lo mínimo requerido y no se puede usar el Rod Carew (estadio de béisbol)”, agregó el propio Kristian Mora horas atrás.

Recordemos que el Estadio Rod Carew se está utilizando para la temporada de béisbol juvenil, razón por la que se descarta cualquier posibilidad de que se juegue ahí. Y otra solución sería el Estadio Universidad Latina de Penonomé, donde se disputó la pasada final de la Liga Panameña de Fútbol, aunque esa probabilidad no se ha manejado.

¿Cuándo se podría jugar el partido entre Al Ittihad y Tauro?

Al igual, el comunicador aseguró que el equipo organizador del enfrentamiento todavía no ha descartado en su totalidad la posibilidad de jugarse el compromiso y las negociaciones para dar una nueva fecha siguen en pie: “Se negocia para el mes de julio cuando el Rommel Fernández esté habilitado”, expresó Mora.