Este jueves, Veraguas United hizo, tal vez, el mejor fichaje de la Liga Panameña de Fútbol en el último año. El cuadro veragüense adelantó la incorporación de un futbolista internacional desde horas tempranas y en la tarde, convocó una conferencia de prensa para anunciar el nuevo integrante de la institución.

Veraguas United hizo oficial el fichaje de Jorge Conejo Benítez, ariete proveniente de Paraguay, de 29 años y que ha tenido una larga trayectoria en el balompié internacional. El delantero ha vestido las camisetas de equipos como, Olympiacos (Grecia), Cruz Azul (México), Monterrey (México) y Cerro Porteño (Paraguay).

Su paso por La Máquina Celeste fue su mejor etapa como goleador, cuando anotó 23 tantos en 72 encuentros. Con el cuadro de Olimpiacos, logró sumar 9 dianas y jugó la UEFA Champions League. Ahora llega al fútbol panameño con la expectativa de ser una de las mejores contrataciones en los últimos años del deporte canalero.

"Jorge ‘el conejo’ Benítez es el nuevo fichaje que ha llegado a la LPF a jugar en el Veraguas United. El jugador paraguayo de 29 años ha estado en varios equipos internacionales como el Olympiacos FC de Grecia, CD Cruz Azul y CF Monterrey en México", manifestó la LPF en su página web.

“Primeramente agradecido con el club por la oportunidad que me está dando, uno viene para aportar y trabajar y siempre mostrar el profesionalismo que uno tiene desde el momento uno cuando me toque entrenar y poder sumarme a los partidos. Uno siempre está ansioso de hacer lo que a uno le gusta, que para mí es jugar al fútbol y estar en un país nuevo es también poder demostrar que por algo me llamaron y cuentan conmigo para hacer lo que mejor sé hacer”, declaró el guaraní en su presentación oficial.

“Mis expectativas son claras, para un delantero es siempre llegar al equipo a hacer muchos goles y ayudar al equipo en lo que más pueda. El reto que me dio la institución y el respeto con que lo hicieron me motivaron a venir para acá”, agregó.

El Conejo Benítez, podrá hacer su debut con la camiseta del Veraguas United en la jornada 10, fecha en que se habilitan las nuevas incorporaciones del mercado.