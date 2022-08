Thomas Christiansen: "No me quedé en Panamá por dinero, hay un futuro prometedor"

Después de extender su vínculo con la Selección de Panamá, Thomas Christiansen habló por primera vez ante los medios y en sus declaraciones, manifestó los objetivos que tiene de cara al Mundial del 2026 y el principal es clasificar. Sin embargo, también confesó que su renovación no se trató de dinero, sino porque ve un futuro interesante dentro del deporte en el país canalero.

Iniciando, el entrenador aseguró que se siente contento por lo que consiguió con la selección nacional, al implementar una idea de juego, pese a no lograr meterse en la Copa del Mundo. "Estoy contento con lo conseguido en la mayor, en lo futbolístico, cambiar una idea de juego y cómo lo asimiló el grupo, eso ha sido positivo en tan poco tiempo. Como entrenador, siendo ambicioso, lo que quería era meterme en el Mundial. Creo que eso nos faltó, para sentirnos satisfechos y haber cumplido a la perfección", indicó.

"Hay que mejorar en todo. Yo me autoexijo estar en el Mundial, pondré todo por mi parte, la gente dirá que será más fácil porque no estarán Estados Unidos, México y Canadá, los cupos son los mismos 3 y medios y por esos tres vendrán otros tres en busca de esos cupos. Va a ser difícil, la Concacaf no es nada fácil", agregó.

"No me quedé por dinero, sino porque hay un porvenir bonito, lleno de ilusión y un futuro muy prometedor. Aquí hay buen material humano para trabajar y prueba de ellos es el papel que hicieron los muchachos en el torneo de Francia, la Copa Dallas y lo que hacen la Sub-20 en el Premundial de Honduras donde debutaron con triunfo de 5-0 sobre Aruba", expresó.

Hace algunas semanas, Thomas Christiansen inició con una gira en todas las provincias del país, donde estuvo en busca de los nuevos talentos para tomar en cuenta. Por su lado, Panamá volverá a las acciones en septiembre, cuando afronte su próximo partido amistoso, el cual podría ser uno entre: Chile, Arabia Saudita, Irán o Marruecos.