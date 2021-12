El futuro de Gabriel Torres sigue en el aire, sin embargo, los últimos rumores indican que el delantero seguirá vistiendo la camiseta manuda para la siguiente temporada. Pese a que la ficha del jugador pertenece a Universidad de Chile, podría llegar como agente libre al conjunto de Costa Rica en las próximas horas.

Gaby tiene un contrato que lo vincula con la Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2021 y todo parece señalar que el atacante no renovará con el club y continuará su aventura con LD Alajuelense donde mostró un buen rendimiento desde su llegada, acercándose al nivel que tuvo en su paso por Independiente del Valle.

A pesar de que la información brindada por los medios apuntaban que La Liga no contaba con los suficientes fondos para cubrir el salario del jugador, por lo visto, ambas partes están llegando a un acuerdo para que El Fantasmita pueda seguir portando la camiseta rojinegra en el 2022 luego de que su vínculo con la U termine.

Los otros destinos que se manejaron para el jugador era una posible vuelta al fútbol ecuatoriano, en específico, a su ex equipo, Independiente del Valle. También se habló sobre ofertas de otros clubes de Sudamérica, los cuales no se revelaron. No obstante, esas opciones parecen estar descartada, debido a que no se volvió a hablar de ellas.

En estos momentos, Gabriel Torres se encuentra en Panamá donde se está entrenando con un grupo de jugadores que están sin contrato con el fin de mantener el ritmo de juego. Por su lado, el canalero no ha querido hablar sobre su futuro futbolístico y expresó que "él ya no es noticia para los medios".