El defensor central parecía tener todo preparado para vestir la camiseta del club venezolano, pero las negociaciones no avanzaron.

Durante el actual mercado de transferencias, se han dado distintos movimientos de los panameños en el extranjero. Sin embargo, algunos de ellos no se han concretado y este es el caso del defensor central, Jean Carlos Sánchez, quien no podrá vestir la camiseta del Rayo Zuliano de Venezuela y por el momento continuaría en la Liga Panameña de Fútbol.

Desde hace varios días, se confirmó que el jugador ya había llegado a un acuerdo con el equipo y todo parecía indicar que defendería dichos colores. A pesar de ello, en las últimas horas, se dio a conocer que el zaguero no llegaría a la institución, debido a que el San Francisco FC, dueño de su pase, tardó en llegar a un acuerdo con la otra parte.

El periodista venezolano, Mario Alberto Sánchez, quien fue el mismo que informó sobre el fichaje, aseguró lo siguiente, "finalmente, Jean Carlos Sánchez NO jugará con Rayo Zuliano. A pesar de existir acuerdo verbal, no se pudo concretar el fichaje por la lentitud de San Francisco FC a la hora de hacer los trámites necesarios", escribió el comunicador.

Quiere decir que, por el momento, el único panameño que arribará a la institución es Ernesto Walker, que aunque no ha sido presentado, tendría que suceder algo similar a lo de Sánchez, para que el volante no firme su nuevo contrato. En adelante, no existe otro nombre que el onceno maneje dentro de su lista de deseos.

Por otro lado, San Francisco debutará en el Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol, el próximo sábado 14 de enero ante CD Universitario. Y tras la caída de la venta del defensor central, es probable que lo veamos en ese enfrentamiento que significará la primera jornada del campeonato canalero.