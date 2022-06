Michael Amir Murillo sigue siendo tema en el mercado de fichajes y volvió a incrementar un rumor que en las últimas semanas se hizo público. El defensor lateral lleva, ya, varias temporadas demostrando que tiene lo necesario para salir de RSC Anderlecht a una liga de primer nivel, sin embargo, Vincent Kompany había sido impedimento de esto, pues el técnico lo quería en sus arcas, considerándolo una pieza clave en el esquema.

No obstante, hace ya varias semanas, se oficializó que el ex capitán de la Selección de Bélgica tomaría las riendas del Burnley de la segunda división de Inglaterra. De inmediato, se comenzó a murmurar, la posibilidad de que Kompany se llevara con él, al panameño, aunque tendría que competir con otros clubes para quedarse con el futbolista.

Al igual, también nació la noticia de que el Rayo Vallecano de España, habría mostrado interés en el canalero. Aunque este no es pretendiente más novedoso, pues hace unas horas, el periodista Ricardo Icaza, hizo explotar las redes con un rumor que alegró a más de uno, indicando que el onceno ahora comandado por Gennaro Gatusso, tiene las negociaciones avanzadas por el seleccionado nacional de Panamá.

"Michael Amir Murillo podría estar muy cerca de fichar por el Valencia de España, las negociaciones están algo adelantadas. Esperemos, se concrete", manifestó el reportero. Posterior a ello, reafirmó la información en el programa deportivo, Somos La Sele. Además, mencionó que las probabilidades incrementan, debido a que Anderlecht contrató a un jugador en la misma posición que el ex San Francisco FC.

A pesar de todo el runrún, Michael Murillo expresó, en su momento, que no sabía de qué estaban hablando los medios y que él estaba concentrado en el presente. "La verdad es que no sé nada de lo que están comentando y no sé lo que vaya a pasar, ahorita estoy concentrado con la selección y luego vacaciones y después veré este tema", acotó el lateral.