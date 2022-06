Panamá vs. Comoras chocarán por el séptimo lugar del Torneo Maurice Revello 2022. Entérate día, horario y canal de TV para verla EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica.

Panamá vs. Comoras por el Torneo Maurice Revello 2022: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en Centroamérica

La Selección Sub-21 de Panamá enfrentará a Comoras para definir su posición final en el Torneo Maurice Revello 2022, ex Esperanzas de Toulon. Luego de haber culminado con la ronda de grupos y que ambos quedaran fuera de las primeras posiciones, ahora se deberán medir en busca del séptimo lugar del certamen. Los canaleros terminaron terceros con 5 puntos y los africanos igual, pero con 4 unidades.

Panamá vs. Comoras: fecha, horario, canal de TV y streaming para ver el partido

El encuentro entre Panamá y Comoras se jugará el viernes 9 de junio, a partir de las 7:00 a.m. hora de Panamá (6:00 a.m. Centroamérica) en el Estadio de Honor en Mallemort y se podrá ver EN VIVO Y EN DIRECTO por ESPN y Star Plus en todo Centroamérica.

Panamá vs. Comoras: cómo llegan los panameños

El cuadro comandado por David Dóniga llega al compromiso motivados con un gran triunfo sobre Arabia Saudita de 4-2 en el cierre de la etapa de grupos. A pesar de la victoria, los canaleros no lograron meterse en la siguiente fase del torneo, sin embargo, buscarán terminar con la frente en alto. La Roja, además, llega con tres bajas importantes, las cuales son: Azarías Londoño, Eduardo Anderson y José Córdoba. Los dos primeros se unieron a la selección mayor y el último volvió a su club en Bulgaria tras sufrir una lesión.

“No pasamos a semifinal, pero dimos una muy buena impresión”, indicó Uziel Maltez, volante del conjunto centroamericano.

Panamá vs. Comoras: cómo llegan los comorenses

En la otra cara de la moneda, tenemos a un onceno africano que cayó derrotado ante Argelia por 2-0, derrota que los dejó fuera, de forma definitiva, del certamen celebrado en Francia. Pese a la eliminación, los comorenses tuvieron un buen rendimiento, luego de que vencieran a Colombia y Japón a través de la tanda de penales, aunque los puntos no alcanzaron para avanzar de etapa.