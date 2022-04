Ya con los grupos de Qatar 2022 definidos (a falta del repechaje), los oncenos clasificados al campeonato, comienzan a agendar ciertos amistosos, con el fin de foguearse y llegar a tope hacia el Mundial. Si bien, restan algunos meses para que comience el prestigiado torneo, se rumora que los Canaleros podrían funcionar como un rival de preparación.

A pesar de que la selección de Panamá no logró el objetivo de obtener un boleto hacia la Copa del Mundo, medios locales han manifestado que los dirigidos por Thomas Christiansen, serían tomados en cuenta por equipos mundialistas, previo al inicio del certamen celebrado en Qatar. Según lo informado, son tres países los interesados en jugar ante La Roja.

"Se ha trabajado fuertemente en las últimas horas, de cara a la fecha FIFA de septiembre. Panamá tendría tres partidos en Europa y Panamá sería el equipo de fogueo para las selecciones mundialistas. Hay uno de Asia que ya enfrentó a Panamá, una de África que no ha jugado ante Panamá y una potencia mundial que en algún momento alzó la Copa del Mundo", aseguró el periodista, Guillermo Pineda, en el programa deportivo, El Desmarque.

Hasta el momento, no se ha conocido más información sobre dichos partidos, por lo que la agenda de amistosos de Panamá Mayor, solo estaría ocupada para el 1 de mayo, fecha en la cual enfrentará a El Salvador. No obstante, las acciones del cuadro de Thomas Christiansen no acabarían ahí, debido a que tiene que afrontar la Liga de Naciones.

Calendario Panamá Mayor 2022