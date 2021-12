Desde hace unas semanas, el rumor de que un equipo europeo estaba interesado en Newton Williams había saltado, y al inicio se hablaba de un conjunto de la liga de Grecia, sin embargo, con el pasar de los días se reveló que era Sheriff Tiraspol el que tenía al panameño bajo su lupa. Sin embargo, la negociación se ha complicado por ciertas indiferencias.

Se habla de que Club Deportivo del Este (dueño de su ficha) quiere vender al delantero a un equipo de la segunda división de México (se habla de Celaya) por una interesante suma económica, pero el jugador tiene en sus planes marcharse a Europa o en todo caso, Sudamérica. El fútbol mexicano no está entre sus deseos.

Ante la situación, el propio Newton Williams escribió en su cuenta personal de Twitter que este viernes aclararía toda la situación y través de una entrevista, el bocatoreño habló sobre lo que está ocurriendo en su entorno. "Como todos saben hay dos propuestas, del Celaya y del Sheriff, la del Celaya le conviene más al club y a mí como jugador no", expresó.

"La del Sheriff más me conviene a mí como jugador y al club también, porque es una vitrina que quien sabe en un año estando Europa puedo avanzar a un tener mejores oportunidades, avanzar a una liga con mayor exigencia, a un club de mejor valor, quien sabe que pueda pasar", agregó el delantero.

"Desde que salí del país me tracé metas, objetivos, como cada jugador tengo sueños que quiero cumplir y mi sueño siempre ha sido llegar a Europa, competir entre los grandes, jugar al fútbol que es lo que más se hacer. Me están cerrando una puerta a un lugar que pueda surgir, pueda tener espacio, pueda mostrarme, llegar a cumplir un sueño", aclaró Newton Williams.

Por otro lado, el presidente de Club Deportivo del Este, también dio su versión, la cual no está alejada a lo que expresó el jugador. "El jugador me expresa que quiere ir a Moldavia, que quiere ir a Europa, yo le digo al agente que en Moldavia mejoren la oferta porque les soy bien sincero, la oferta que hacen en Moldavia por un jugador como Newton aun que no tuviéramos otra oferta, no es una oferta satisfactoria", expresó.

"Tenemos nosotros una oferta del Club Celaya de México que es una oferta que en términos de la potencial venta del jugador está evaluada casi 10 veces más que la oferta del Sheriff, no solo eso, iría al Celaya que hace 6 meses lo compró un grupo empresarial que se mueven muy fuerte en el mercado mexicano y americano, y que vende muchos jugadores. Vienen dándole seguimiento a Newton desde hace años", agregó.

"Nosotros tenemos que velar por los intereses del club, porque el club necesita generar fondos a través de la venta de jugadores para poder persistir en el tiempo. Los ingresos de los clubes aquí en Panamá importantes y por lo que nosotros trabajamos y hemos invertido por años, es para poder llevar jugadores afuera y algún día cobrar y no es para tener una rentabilidad porque créanme que no hay ningún solo dirigente en el futbol panameño que gane plata de esto, es para tener ingresos para que el club subsista", destacó.