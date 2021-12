El jugador tendría todo acordado con el club, pero existe un factor que no le permite salir.

Esta es la razón por la que Newton aún no firma con Sheriff Tiraspol

Hace unos días se reveló el nombre del equipo que quería hacerse con los servicios de Newton Williams y se trata del Sheriff Tiraspol. El conjunto de Moldavia presentó una oferta sobre el delantero panameña, la cual fue aceptada por el canalero, sin embargo, el dueño de su ficha, tiene otros planes para el futuro del jugador nacido en Bocas del Toro.

El atacante decidió rescindir contrato con Palmeiras que lo vinculaba con el club por unos años más, quiere decir que volvió a las filas de Club Deportivo del Este, institución a la que pertenece y tiene la intención de venderlo a un equipo mexicano de segunda división, que está ofreciendo una suma económica más alta a la que presentó Sheriff Tiraspol.

A raíz de esto, el agente de Newton rompió el silencio sobre el tema, donde mostró desacuerdo con las decisiones de Club Deportivo del Este. "Me van a joder el futuro del jugador, porque solo piensan en sus intereses. No quiero que pase lo que sucedió con César Yanis, que también es un jugador mío y el club hizo todo por detrás de mi y yo no sabía de nada", expresó el representante.

"Estoy muy molesto, porque estoy haciendo un proyecto interesante en Panamá, creo que hay jugadores interesantes y hay que explorar, pero no tengo ayuda. Como puede ir un club por detrás de un agente que está intentando ayudar. Me van a joder el futuro del jugador", recalcó Tayanan Walker.

Por otro lado, el futbolista ya se despidió de Palmeiras a través de sus redes sociales, por lo que está confirmado que no seguiría vistiendo la camiseta del cuadro brasileño. Además se informó que el canalero no tiene intenciones de jugar en México y que su deseo es permanecer en Sudamérica o viajar a Europa.