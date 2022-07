Luis Fernando Suárez, hoy técnico de la Selección de Costa Rica, fue considerado, en su momento, por la Federación Panameña de Fútbol. Sin embargo, no se concretó su fichaje, así lo confesó en una entrevista el propio entrenador de La Sele. Ahora, el colombiano goza de su clasificación a la Copa del Mundo, luego de haber protagonizado una de las mejores hazañas en la historia de la Concacaf.

Después de darle un lugar a Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022, el seleccionador, Luis Fernando Suárez, ofreció una entrevista hacia El Marcador TV, programa deportivo panameño. Entre muchos temas, el timonel se refirió a la oferta que recibió por parte de la FEPAFUT para que tomara las riendas de la selección nacional en ese momento, sin embargo, todo quedó en conversaciones.

“Creo que fue por el 2010 o 2011. Yo estuve en Panamá, conversando con algunos miembros de la FEPAFUT”, indicó Suárez. En dicho momento, Gary Stempel acababa de salir de la dirección técnica del país y Jorge Dely Valdés tomó su sitio como interino. Posterior a ello, se contrató a Julio Dely Valdés, quien se encargó del proceso hasta el 2013, cuando se intentó clasificar a Brasil 2014.

En ese entonces, era la primera ocasión en la que la federación se acercaba al técnico, no obstante, existió una segunda vez en la que trataron de convencerlo. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo contractual, debido a que Luis Fernando Suárez, exigía un alto salario, el cual no se le estaba dispuesto a pagar. Esto sucedió en el 2018 y se decidió contratar a Américo Gallego en su lugar.

Por su lado, el colombiano firmó por Junior FC de Barranquilla, luego pasó a Atlético Bucaramanga y cuando culminó su última aventura a nivel de clubes, llegó a la Selección de Costa Rica en el 2021, donde en la actualidad, la dirigirá en el Mundial de Qatar 2022.