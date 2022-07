El pasado fin de semana, LD Alajuelense enfrentó a Guanascatecas por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Promerica. El compromiso se lo terminó llevando La Liga por una goleada de 4-1, aunque en algún momento del encuentro, su rival se lo llegó a complicar y pese al resultado, no fue un triunfo cómodo para los de Fabian Coito.

Una de las figuras del cotejo fue Freddy Góndola, quien destacó como uno de los jugadores en ofensiva que más buscó y que, incluso, llegó a provocar un penal que él mismo ejecutó. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado al momento de cobrarlo y tras un remate con mucha potencia, lo terminó estrellando en el travesaño.

No obstante, existe una historia del porqué, fue Góndola el que tomó el esférico y no Bryan Ruiz o Celso Borges, quienes se encontraban dentro del terreno de juego. “Es 50 y 50 un penal, no pude concretarlo, pero luego encontré el gol. Yo lo pedí, Bryan Ruiz y Celso Borges me dieron permiso y tiré con confianza, pero no pude anotarlo. Es la primera vez que fallo un penal, siempre hay una primera vez”, indicó el panameño.

Aunque un instante más tarde, el propio canalero se encontró con una nueva oportunidad de marcar, en la cual sí consiguió superar al guardameta y, además, le dio tranquilidad a su equipo, que con dicho gol, ya lo ganaba 3-1. “Claro que fue una revancha, porque venía de fallar cinco minutos antes y me quedó un rebote en el tiro de Mora y se dio el gol”, manifestó.

Por su lado, a pesar de que Freddy Góndola ha contado con un rol diferente a lo acostumbrado en los primeros compromisos de Alajuelense, aclaró que no se ve peleando en la tabla de goleo con sus compañeros, Rolando Blackburn y Johan Venegas. No obstante, en la pasada campaña, anotó 7 dianas y fue uno de los artilleros del combinado que, en ese momento, comandaba Albert Rudé.