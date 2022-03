El escenario que ningún panameño quería que llegara, llegó. La Roja igualó con un gol cada uno, en su enfrentamiento ante Honduras, y le da un cambio rotundo a sus aspiraciones por clasificar a Qatar 2022. De soñar por un pase directo, a sufrir, para conseguir por lo menos, un puesto en el repechaje y jugándose la vida en las dos últimas fechas.

Quizás en un principio, el objetivo de Panamá no era clasificar a la Copa del Mundo, pero tras un largo recorrido y tan cerca de obtener un boleto hacia la fiesta más grande del fútbol, los aficionados sienten la necesidad de participar en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, a un paso de quedar fuera y uno de estar dentro.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen, ha recibido duros golpes en la presente Octagonal. Dos partidos con sabor amargo ante Costa Rica, una ruda derrota en el Estadio Cuscatlán, la caída en el Azteca con polémica incluida, el baldazo de agua fría tras los 4 goles de Canadá y ayer, el empate frente a una Honduras decaída y en casa.

En medio de esta situación, muchos aficionados se preguntan ¿clasificaremos al Mundial? Las posibilidades matemáticas existen, es difícil sí, pero en el fútbol y la vida, todo puede suceder. En este caso, La Roja deberá afrontar, con la mayor garra posible, ese duelo contra Estados Unidos en Orlando. Una ciudad en la cual, la selección tiene un recuerdo gris luego de haber caído goleados en la eliminatoria pasada.

No se logró ganar la primera final, pero todavía quedan dos batallas más, tal como recalcó Thomas Christiansen. Dos batallas donde el cuadro Canalero no solo dependerá de sí mismo, también de los resultados que consiga Costa Rica, algo que previo al compromiso ante Honduras, no incumbía.