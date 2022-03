Panamá enfrentó a Honduras este jueves en el Estadio Rommel Fernández. Para mala fortuna de los canaleros, no lograron pasar del empate en una noche amarga en el Coloso de Juan Díaz. El 1-1 dejó a La Roja en una situación complicada de cara a su objetivo de clasificar a Qatar 2022 y Aníbal Godoy habló sobre ello en zona mixta.

"Es un golpe difícil, en realidad creo que entramos al segundo tiempo muy relajados, no protegíamos el balón, no completábamos cinco pases seguidos, una segunda parte para el olvido, por eso recibimos el gol. Luego tratamos de reaccionar y fue tarde, Honduras como saben Bolillo se defiende bien, pero bueno, ahora a recuperar, no queda de otra, pasar página y pensar en Estados Unidos. Esto es hasta lo último", manifestó el capitán.

"Toca ganar, toca levantar cabeza, toca estar unidos, sabemos que el país está triste con este empate. Si queremos ir al Mundial tenemos que ganarle a los equipos grandes, ahora hay que ir a Estados Unidos y tratar de sacar los tres puntos. No se puede empatar en Estados Unidos. En papel está complicado, pero podemos tratar de sacar los tres puntos", agregó.

El volante de Nashville SC, como uno de los jugadores más experimentados en la actual convocatoria, también dio un mensaje en los vestuarios antes de iniciar el compromiso. Ante la presencia de sus compañeros y familiares de ellos, el futbolista dio un discurso emotivo.

"Nosotros merecemos más, pero esto no es de merecimiento, es de ganarlo. Todos merecen algo, nosotros tenemos que ganarlo", acotó Aníbal Godoy.