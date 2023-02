Un partidazo entre Alianza FC y Atlético Chiriquí le dieron fin a la séptima jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol. La fecha nos dejó un balance de dos victorias, cuatro empates y 10 anotaciones marcadas (mismas que en la jornada pasada). Por su lado, Sporting San Miguelito y Club Atlético Independiente se mantienen líderes de sus respectivas conferencias.

Viernes 24 de febrero

San Francisco FC 1-1 Sporting SM: en el retorno de la liga después del parón, Monjes y Rojinegros igualaron a una anotación cada uno en el Muquita Sánchez. En un encuentro en el que los de Felipe Borowsky fueron superiores dentro del terreno de juego, el cuadro de Gary Stempel supo mantener el marcador sin goles por más de 45 minutos. Sería en el complemento, cuando Alexis Corpas (49') con un golazo, abrió la pizarra a favor de los visitantes y en la recta final del compromiso, los locales se apoderarían del esférico, buscando el empate a toda costa. La insistencia dio frutos, luego de que Keny Bonilla (90') colocara el 1-1 y rescatara un punto para el San Francisco.

Sábado 25 de febrero

Árabe Unido 1-1 Herrera FC: la fecha continuó con otro empate, esta vez en el Estadio Armando Dely Valdés, en el choque entre El Expreso Azul y Los Tiburones. A pesar de que los de Miguel Corral iniciaron el partido siendo mejores, su rival supo acomodarse en la cancha y se convirtió, de a poco, en el dueño de las ocasiones generadas. Aun cuando eso ocurría, el debutante, Ángel Pérez (42') pondría en ventaja a los herreranos, cuando faltaban minutos para finalizar el primer tiempo. Para la segunda mitad, los colonenses salieron a buscar el empate, el cual llegó a través de Yamar Reed (61') y aunque el encuentro gozó de más oportunidades, todo se mantuvo igualado.

CD Universitario 0-1 Tauro FC: el primer triunfo de la jornada llegaría gracias a los Albinegros, quienes de visita, se impusieron sobre la U. Los comandados por Francisco Perlo se comportaron a la altura en la casa de su similar, luego de que hicieran sufrir a la defensa universitaria en la mayor parte de los primeros 45 minutos. Fue Breidy Goluz (41') quien abriría la cuenta a favor de los taurinos, después de aprovechar una pena máxima que causó polémica. Para el complemento, uno buscaba aumentar su ventaja y el otro, igualar el resultado, no obstante, ninguno logró el cometido y el cotejo terminó con una diferencia mínima.

CD Plaza Amador 0-0 UMECIT FC: otro de los empates lo protagonizaron Leones y Universitarios. Un compromiso que se vio afectado por las constantes infracciones cometidas por los dos oncenos, quienes pausaban de manera seguida el choque. Pese a que hubo una que otra ocasión de gol, el resultado no se movió por más que lo intentaban y los elencos tuvieron que conformarse con un punto cada uno.

Domingo 26 de febrero

Potros del Este 1-1 Club Atlético Independiente: aunque los equipos ofrecieron un partidazo, el enfrentamiento entre Potros y Vikingos también terminó con un empate. En el inicio del partido, los de Daniel Blanco se veían con más intenciones de ponerse por delante, pero con poca fortuna de cara al marco. Los rivales aprovecharon esto y se hicieron con el dominio del esférico y las ocasiones, aunque cuando mejor estaban, Yair Jaén (45') marcó un golazo desde fuera del área y puso el 1-0 momentáneo. En la segunda mitad, los de Franklin Narváez arrollaron a su similar, mientras que los locales buscaban hacer daño a través de los contragolpes, sin embargo, esto prevaleció poco, cuando un remate de Jean Montenegro se vio desviado por Manuel Vargas (82'), que descolocó a su guardameta y terminó anotándose en contra.

Alianza FC 2-1 Atlético Chiriquí: finalizando con la jornada, Pericos y Lobos cerraron con un choque de ida y vuelta. El combinado de Jair Palacios era superior en los minutos iniciales y de hecho, lograron sacar ventaja a través de Alcides Díaz (20') y Daniel Vargas (37'). Y a pesar de que José Bernal (42') descontó en la pizarra, la segunda mitad no fue suficiente para que los visitantes rescataran un punto como mínimo. No obstante, las ocasiones no se hicieron extrañar en el complemento e incluso, algunos disparos llegaron a estremecer el marco de los guardametas.

Tabla de posiciones