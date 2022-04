La jornada 10 del Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol finalizó este domingo tras el triunfo del invicto, Sporting de San Miguelito y nos dejó con un balance de cuatro victorias, dos empates y 16 goles marcados, una gran cantidad de anotaciones. A continuación, en FCA ofreceremos un repaso de los resultados de la semana y la tabla de posiciones tras la jornada 10.

Resultados jornada 10

Viernes 1 de abril

San Francisco FC 2-2 CD Plaza Amador: en un partidazo, ambos protagonistas igualaron en el Estadio Agustín Muquita Sánchez. El marcador se movió de forma inmediata con la anotación de Jorge Méndez (6'), pero Carlos Navas (13') logró igualarlo unos minutos más tarde. Antes de finalizar el primer tiempo, Ricardo Clarke (43') puso en ventaja otra vez a los Leones y en el complemento, el legendario Luis Tejada (63') igualaría la pizarra con polémica incluida.

Herrera FC 1-2 Potros del Este: El equipo dirigido por Daniel Blanco, logró imponerse en condición de visitante sobre los herreranos. Pocos minutos después de haber iniciado el compromiso, los locales abrieron el marcador gracias a su referente, Ronaldo Córdoba (6'). No obstante, el paraguayo, Fernando Lesme (43') anotaría de cabeza la igualdad y tan solo instantes más tarde, Yoameth Murillo (45') haría el segundo gol y el de la remontada a favor de los Potros, que lograron llevarse el triunfo.

Sábado 2 de abril

CD Universitario 0-1 Tauro FC: un partido que no contó con ocasiones constantes, debido a la fuerte brisa que soplaba en el Estadio Virgilio Tejeira. Entre ciertas oportunidades frente al arco, la pizarra se abrió llegando al final del encuentro, cuando Omar Valencia (79') desde adentro del área, sacó un remate que dejó sin opciones al guardameta. Ambos porteros tuvieron algunas atajadas claves que no permitieron más anotaciones en ninguno de los dos marcos.

CAI 1-2 Alianza FC: el choque celebrado en el Estadio Agustín Muquita Sánchez, dejó como victorioso a los líderes de la Conferencia Este. A pesar de que los locales tuvieron la primera posibilidad de abrir el marcador con un disparo de Serrano, fueron los de Jaír Palacios quienes se adelantaron gracias al penal bien ejecutado por César Medina (30'), pero antes de llegar al descanso, Víctor Ávila (45') igualaría las instancias por la misma vía de los 11 metros. En el complemento, de nueva cuenta, el Bombo Medina (66') pondría en ventaja y le daría el triunfo a Alianza. Además, alcanzaría los 173 goles en LPF.

Domingo 3 de abril

Árabe Unido 0-0 Veraguas United: en el Estadio Armando Dely Valdés de la provincia de Colón, no disfrutamos de un encuentro con goles, pero si con distintas ocasiones de peligro. El más cercano en llevarse la victoria fue el local, El Expreso Azul vio diferentes oportunidades de salir de casa con los tres puntos en la bolsa, no obstante, el balón no quiso entrar a las redes y la mala racha del equipo de Julio Dely Valdés continúa, ya suma más de 500 minutos sin anotar.

Sporting de SM 4-1 Atlético Chiriquí: el invicto de los dirigidos por Felipe Borowsky se sigue extendiendo y ahora consiguieron vencer en el Estadio de Los Andes por primera vez. El local se puso en la delantera tras la anotación de Tomás Rodríguez (9') y Richard Peralta (43') duplicó la ventaja. En la segunda mitad, Dwann Oliveira (55'), de tiro libre, marcó el 3-0, pero Edgar Aparicio (74') descontó con un remate a media distancia. Sin embargo, no alcanzó para igualar, pues Alexis Corpas (85') selló la goleada.

Tabla de posiciones