El encuentro que se tenía programado entre ambas selecciones no se llevará a cabo por temas del país sudamericano.

Para el próximo 26 y 29 de junio, se tenía programado un amistoso entre las selecciones femeninas de Panamá y Ecuador, quienes se iban a enfrentar como preparación para sus respectivos compromisos venideros. Sin embargo, por una situación fuera de lo deportivo, el partido no se podrá dar y se decidió no jugarse para no exponer a las futbolistas.

"A pesar de nuestros esfuerzos para continuar la planificación de los partidos amistosos de nuestra selección femenina ante su similar de Panamá, previstos para el 26 y 29 de junio en Quito, han sido cancelados como consecuencia de la conmoción social que atraviesa nuestro país", manifestó la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

En la capital del país, donde se iba a llevar a cabo del partido, se están efectuando protestas desde el 13 de junio debido a los altos costos del combustible y por ello, se canceló el cotejo. Mencionar que la Federación Panameña de Fútbol aplazó su viaje por la misma razón, sin embargo, entendieron el motivo de la suspensión y no pasó a mayores.

Ahora, el elenco de Ignacio Quintana continuará con su preparación para el Premundial de Concacaf en territorio Canalero. "Las jugadoras que fueron convocadas para el viaje a Ecuador se mantendrán concentradas con el Cuerpo técnico y trabajarán sábado y domingo en el Cascarita Tapia. En los próximos días se dará a conocer la lista de 23 jugadoras que representarán a Panamá en Monterrey", indicó la FEPAFUT.

Panamá debutará en la eliminatoria rumbo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 el próximo 5 de julio contra Costa Rica. En el mismo grupo, también están Canadá y Trinidad y Tobago. Recordemos que este campeonato, asimismo, dará un lugar en los Juegos Olímpicos París 2024.

Calendario de Panamá

Martes, 5 de julio de 2022 - Estadio BBVA

19:00 (18:00) Costa Rica vs Panamá

Viernes 8 de julio de 2022 - Estadio Universitario

22:00 (21:00) Panamá vs Canadá

Lunes, 11 de julio de 2022 - Estadio Universitario

19:00 (18:00) Panamá vs Trinidad y Tobago