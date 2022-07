Universitario de Deportes enfrentó este sábado a Deportivo USMP en la jornada 2 del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1 de Perú. Con un marcador de 4-0, el conjunto donde milita Alberto Quintero, se llevó el triunfo y los tres puntos al bolsillo. Sin embargo, una reacción del panameño, desató la polémica entre a los aficionados.

Quintero, de buena actuación en el partido, aportó en la victoria con una asistencia, no obstante, el entrenador decidió sustituirlo al minuto 79. Posterior a ello, la respuesta de habilidoso extremo, fue algo inadecuada. El seleccionado nacional de Panamá, lanzó su camiseta al suelo, como muestra de su molestia.

Como era de esperarse, la hinchada de la institución expuso su descontento en redes sociales, manifestando que la indumentaria del club debe respetarse y ningún jugador está por encima de ella. Ante esto, el canalero envió un mensaje en su Instagram personal, "no hagan caso a todo lo que ven Y DALE U TODA LA VIDA", indicó el futbolista.

No obstante, Alberto Quintero, recibió el apoyo de su compañero, Alex Valera, quien posteó una foto junto a él, con una nota expresando "más unidos que nunca".

A pesar de que subió su rendimiento con respecto a sus últimos compromisos disputados, dicha polémica abriría las puertas a una posible salida de la institución, luego de varios años. Desde hace algunas semanas, los aficionados han demostrado su inconformidad con el panameño y esta acción podría ser la gota que derramó el vaso.

Por su lado, la periodista Milena Merino, se refirió al tema. "Muy bien dentro de la cancha Alberto Quintero, ha mejorado, pero no le da derecho de salir y tirar la camiseta. Me parece una falta total de respeto al hincha de Universitario. Me indigna demasiado", expresó.