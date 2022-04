La goleada sufrida (4-1) ante Alianza Lima en el clásico peruano, fue la gota que derramó el vaso para el cargo de Álvaro Gutiérrez en Universitario de Deportes. Después de que Gregorio Pérez tuviera un problema de salud que no le permitió asumir el reto con la U, el entrenador uruguayo se encargó de tomar las riendas del onceno.

Previo al inicio de temporada, se esperaba que Universitario fuera uno de los protagonistas en el campeonato. Sin embargo, la irregularidad del equipo pasó factura para Álvaro Gutiérrez, quien fue destituido luego de la difícil derrota en el Estadio Monumental. A través de un comunicado, la institución confirmó la noticia.

"El Club Universitario de Deportes pone en conocimiento de sus socios, socios adherentes, hinchas y opinión pública lo siguiente: de mutuo acuerdo, el profesor Álvaro Gutiérrez y nuestra institución, han decidido culminar el vínculo contractual. A él y a su comando técnico, les agradecemos el tiempo que estuvieron con nosotros y les deseamos los mejores éxitos en sus proyectos futuros", expresó el club en sus redes sociales.

"Desde el 19 de abril, el profesor Jorge Araujo, director técnico del equipo de reserva, dirigirá de manera interina, los entrenamientos del plantel profesional, mientras se designe el nuevo DT del primer equipo", concluyó.

Por su lado, el entrenador uruguayo expresó, "me voy triste. Lamentablemente, este terrible resultado nos pasó en el clásico. Lo peor que nos podía pasar fue eso, no tengo más palabras para decir, no voy hacer una crítica individual a un jugador… Estoy muy dolido", después de su salida. Además, su representante también se manifestó, señalando hacia algunos futbolistas, expresando que en muchas ocasiones, no sudaron la camiseta como se debía.

Álvaro Gutiérrez sumó 11 compromisos al mando del cuadro Crema, en el cual perdió 6 encuentros, ganó 4 y empato 1. Una de sus derrotas más difíciles, fue en la ronda previa de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil.