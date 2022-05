El pasado mercado de transferencias, Rolando Blackburn abandonó las filas de The Strongest para unirse a Royal Pari, sin embargo, su cuota goleadora ha sido baja y a pesar de que su contrato todavía no acaba, los medios han indicado que el delantero estaría abandonando la institución y buscará un nuevo club.

Tras las especulaciones de su salida, en las últimas horas, en redes sociales se ha hablado de un retorno a Deportivo Saprissa, equipo en el cual es querido por la afición luego de haber dejado huella en su llegada en el 2017. No obstante, su representante negó cualquier contacto con el Monstruo Morado en una entrevista hacia ESPN.

"Tuvo una gran vitrina en Saprissa, sin duda es el club de sus amores, si él tuviese la oportunidad de regresar, por supuesto que va a estar muy contento, tomaría la oportunidad con muchas ganas", manifestó Edgardo Carles, su agente y no es para menos, pues en su paso por Saprissa, marcó 11 goles en 32 partidos y se coronó campeón de la primera división costarricense.

Sin embargo, añadió que no existen negociaciones entre ambas partes, "al día de hoy no he tenido ningún tipo de contacto del interés de Saprissa en el jugador, pero es un jugador que siempre, referentes en Centroamérica, centrodelanteros, clubes como Saprissa, el más importante de Centroamérica, va a estar en el entorno porque saben de lo que es capaz el jugador".

Lo que si afirmó, fue que en diciembre, el delantero estuvo en la lista de deseos del entrenador, pero su llegada no se dio, "en diciembre, antes que él cambiara de club, se le ofreció a Saprissa, pero eso fue en diciembre, y ahora mismo tiene contrato con su club, los torneos no han acabado, él tiene contrato hasta diciembre, como tú sabes, al igual que los contratos se firman, también están las normas para platicar, y así el jugador pueda ir a otro equipo".

Hasta el momento, Rolando Blackburn solo ha sumado 2 anotaciones en 9 compromisos disputados con Royal Pari, manteniéndose distante de esa versión depredadora dentro del área, que tuvo en Comunicaciones, The Strongest y el propio Deportivo Saprissa.