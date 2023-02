Keylor Navas no tardó demasiado en adaptarse a la Premier League -para muchos la liga más competitiva del mundo- y así lo ha demostrado no solamente teniendo resultados positivos con el Nottingham Forest, sino que además su rendimiento individual es bastante bueno. Una jugada en particular ante el Manchester City de Pep Guardiola se hizo viral en las redes sociales, en donde Keylor fue uno de los protagonistas.

Todo equipo que toca Guardiola se convierte en una referencia para el resto por cómo juega. Ahora, imagínate hacerle un gol aplicando una cucharada de su propia medicina. Bueno, esto fue lo que sucedió cuando se enfrentaron el Nottingham Forest y el Manchester City por la Premier League. Más allá del resultado final (1-1), una de las anotaciones de este encuentro quedará para el recuerdo.

La extraordinaria jugada [VIDEO]

En el gol del Nottingham Forest de Keylor Navas, absolutamente todos los jugadores del equipo, los once en cancha, tocaron el balón antes de empujarlo al fondo de las redes al minuto 84 de partido. Y todo inició con un pase rastrero de Keylor para salir jugando desde de su área. Jugada que terminó con la anotación de Chris Wood. Por ser ante el City de Guardiola, esta extraordinaria maniobra se sigue siendo viral en las redes sociales

Todos estamos claros que el objetivo de esta temporada para Keylor Navas y el Nottingham Forest es salvar la categoría, pero de vez en cuando claro que se pueden hacer este tipo de jugadas que además no salen todos los días, mucho menos ante un rival tan superior. Mientras tanto, que se siga multiplicando este golazo en las redes, seguramente habrá más de un equipo querer simularlo.