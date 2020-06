Keylor Navas se suma a las protestas por el asesinato de George Floyd

El fútbol es un fenómeno social que mueve a millones de personas alrededor del mundo. Lo que generan esos 22 muchachos detrás de un balón que conforman este deporte ha sido motivo de estudio por parte de movimientos políticos, sociológicos, y filosóficos, debido a la gran trascendencia que, guste o no, tiene el deporte rey.





En este caso, docenas de figuras del juego se han convertido en una sola voz para protestar en contra del terrible asesinato de George Floyd, que ha sacudido por completo a Estados Unidos y generado protestas masivas a lo largo y ancho del país.



Keylor Navas, jugador del PSG.



Una de ellas ha sido Keylor Navas Gamboa, portero costarricense del Paris Saint Germain. El ex Real Madrid se ha sumado al movimiento #BlackOutTuesday, en concordancia con publicar una foto en negro desde las redes sociales.



"NO TO RACISM #blacklivesmatter #stopracism", escribió el tico desde su cuenta oficial de instagram.