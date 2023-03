“En río revuelto, ganancia de pescadores”; reza un viejo refrán que bien sirve para ilustrar lo que este fin de semana vivirá el arquero del Deportivo Saprissa, Esteban Alavarado, con una nueva oportunidad bajo el arco morado.

El arquero estelar del conjunto tibaseño, Kevin Chamorro, se encuentra en este momento concentrado con la selección nacional, luego de su llamado para los juegos de Nations League, y ante este escenario, Alvarado aprovechará su momento.

Volver después de 13 jornadas

Esteban será el titular este fin de semana, cuando el actual campeón nacional se enfrente al Puntarenas FC en el estadio Lito Pérez de la ciudad costera, una de las canchas que más le ha costado al Saprissa durante años.

La ausencia de Chamorro es la excua perfecta para que el mundialista desempolve sus guantes y aproveche minutos de juego bajo elmarco.

Este 2023 no ha sido particularmente bueno para Alvarado en lo deportivo, su paso del Herediano al Saprissa, no pasó de ser un fichaje sonado en lo mediático, pero a partir de ese momento, prácticamente no tuvo acción en el terreno de juego.

Alvarado no ha jugado un solo minuto en lo que va del campeonato y su regreso es noticia desde inicio de semana. Su permanencia en el arco es mermente circunstancial, pero haciendo memoria, justamente así llegó Kevin Chamorro a la titularidad.

El partido se jugará este viernes por la noche, al ser en punto las 8 pm, en el estadio Lito Pérez de Puntarenas