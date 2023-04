El registro al que no quería llegar Keylor Navas con el Nottingham Forest

Hoy, Keylor Navas y el Nottingham Forest están en la zona del descenso. Algo que estaban buscando evitar a toda costa pero los resultados no han ayudado. Recordemos que el objetivo principal de esta temporada es no perder la categoría y mantenerse en la Premier League. De momento, esto no está sucediendo.

Keylor Navas y el Nottingham Forest actualmente son el segundo equipo mayor goleado de toda la Premier League con 54 goles recibidos. Sin embargo, de los otros dos que están en la zona del descenso (Leicester City y Southampton) el conjunto del costarricense lidera esta estadística. Evidentemente no es un buen presente para el Forest de Navas.

Ahora bien, debido al triunfo 1-0 del Bournemouth, los dirigidos por Steve Cooper cayeron a la decimoctava posición y, por lo tanto, en zona de descenso directo: quedaron empatados en 27 puntos con el Everton, que quedó por encima gracias a una mejor diferencia de gol (-30 y -20, respectivamente). En la próxima jornada, el equipo de Keylor recibirá a un difícil Manchester United con la obligación de ganar o ganar.

Según datos de Nottingham Post, desde que la Premier League pasó de veinte a veintidós equipos para el curso 1995-96 se necesitan un estimado de 38 unidades para asegurar la permanencia. Así que, en las jornadas que restan, el Nottingham Forest todavía tiene chances de mantener la categoría en la Primera División de Inglaterra. Algo que evidentemente jugaría a favor del futuro de Keylor Navas.