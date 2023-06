Fernando Palomo y Andrés Agulla estuvieron siguiendo muy atentos lo que fue la derrota de El Salvador (2-1) ante Martinica en el debut de ambos conjuntos por el Grupo C de la Copa Oro 2023. Durante el encuentro y viendo la mala imagen que estaba mostrando La Selecta, el periodista argentino le hizo un insólito pedido al comunicador salvadoreño en las redes sociales.

En el desarrollo del encuentro, a los 11 de la primera parte, Patrick Burner aprovechó una clara desatención de la defensa de cuscatleca y terminó definiendo mano a mano contra Tomás Romero. Pésimo regreso defensivo de un combinado nacional que pareció haber entrada dormido al encuentro contra los martiniqueses. Así Andrés Agulla, de inmediato notó los nervios de Fernando Palomo y le dejó un mensaje.

El pedido de Andrés Agulla a Fernando Palomo

Fernando Palomo no se despegaba de su lugar en el estadio, viendo a la Selección de El Salvador en vivo y directo. Sin embargo, no le gustaba lo que veía. Una Selecta totalmente superada por Martinica a lo que Andrés Agulla le comentó: “¡¡Entra a cabecear un centro!!”, tomando en cuenta la altura de Palomo y en modo de humor para ver si los dirigidos por Hugo Pérez reaccionaban, pero al final no se pudo cambiar ni la actitud, ni el resultado.

Es cierto que La Selecta tuvo algunas oportunidades para descontar, pero en su gran mayoría no las supo aprovechar. A los dirigidos por Hugo Pérez les costó volver a ponerse partido y recién llegarían a marcar el 1-2 final a los 95 de la mano de Bryan Tamacas. Dolorosa derrota para un equipo que no le queda más margen de error y se le viene Costa Rica y Panamá.