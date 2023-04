Lionel Messi pudo haber tenido la oportunidad de jugar en la zona de Concacaf, pero al final las cosas tomaron otro camino. Ya lo demás es historia pura del fútbol: desde que llegó a Barcelona, hasta conquistar el Mundial con Argentina en Qatar 2022. Sin embargo, repasaremos esta aventura que pudo terminar con Messi jugando para un equipo totalmente inesperado hoy para el mundo entero.

Una carrera lleno de éxitos es lo que ha cosechado Lionel Messi. Todo lo consiguió con el FC Barcelona, equipo al que llevó a lo más alto durante muchos años y que hoy extrañan. Ahora con el PSG el argentino sigue demostrando porqué para muchos es el mejor de la historia. Y si bien toda su carrera la ha hecho en Europa, pudo haber tenido un paso por Concacaf.

El equipo de Concacaf que rechazó a Messi

De acuerdo con información de Anselmo Alonso, un reconocido analista deportivo y en W Deportes, Lionel Messi pudo haberse unido al Nexaca de México. Cuando Lionel llegó a las categorías juveniles del Barcelona, los responsables del Barça buscaban una forma de que el deportista adquiriera más experiencia antes de ser incorporado al primer equipo, ya que consideraban que aún no estaba preparado.

Si bien desde Necaxa estaban seriamente entusiasmados en contratar al atacante argentino en aquel entonces, el traspaso finalmente no pudo concretarse. De acuerdo con los reportes, a los directivos ‘Electricistas’ no les convenció de que Messi solo era considerado en las inferiores del Barcelona. Por lo tanto, el fichaje no se cerró.

Así que la historia continuó su curso con Lionel Messi por un lado y Necaxa por el otro. Ya sabemos cómo terminó todo. Hoy, Lionel Messi para muchos es considerado el mejor jugador de la historia de este deporte ganando todo lo que tuvo enfrente. Con 35 años de edad, actualmente defiende la camiseta del PSG, pero hay rumores de que pueda vestir el uniforme del FC Barcelona una vez más, para muchos, el final soñado.