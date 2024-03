Se viene un nuevo desafío para Inter Miami y Lionel Messi. Este jueves, ambos jugarán por primera vez un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf cuando se enfrenten a Nashville SC, un viejo conocido de la MLS. El partido tendrá lugar en el GEODIS Park de Tennesse y estará enmarcado en la ida de los octavos de final de la flamante edición 2024.

Los dirigidos por Gerardo Martino guardan un buen recuerdo de dicho escenario y también del rival, pues en mayo del año pasado lo derrotaron allí en la final de la Leagues Cup, amarrando así la clasificación a la Concachampions. Después de empatar 1-1, con goles de Messi (23′) y Fafà Picault (59′), se quedaron con el título al imponerse 10-9 en la tanda de penales.

En los lanzamientos desde los doce pasos falló uno de los dos centroamericanos que tiene el equipo, Randall Leal, además del portero Elliot Panicco. Actualmente, el volante tico está lesionado —se desgarró el bícep femoral derecho— y no pudo debutar en la MLS. El panameño Aníbal Godoy, en cambio, entró en el epílogo del empate 0-0 con New York RB y fue titular en el reciente 1-1 que rescataron in extremis ante Colorado Rapids.

¿Cuándo juega Inter Miami vs. Nashville por la Copa de Campeones Concacaf 2024?

Inter Miami y Nashville se enfrentarán este jueves 7 de marzo, a las 20:00 horas de Centroamérica (21:00 de Panamá y ET de Estados Unidos). El encuentro podrá verse EN VIVO y ONLINE de forma exclusiva por Star+, el servicio de streaming que transmite eventos deportivos de ESPN.

¿Jugará Lionel Messi contra Nashville?

Si bien sufrió una molestia en su aductor durante la gira de prepación de Inter Miami y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en el amistoso con Hong Kong —despertando el enojo de los aficionados y el Gobierno local—, lo cierto es Messi ya dejó atras su lesión y viene de brillar en el contundente triunfo 5-0 sobre Orlando City.

El astro argentino anotó un doblete en cinco minutos para sentenciar el “Clásico del Sol”, capitalizando un rebote abajo del arco y luego tomando a contrapierna al portero Pedro Gallese con un gran cabezazo: “Hablar de Leo es redundante, se siente bien, está físicamente muy bien y siempre es decisivo y trascendental para nosotros”, aseguró Martino.

